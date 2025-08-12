Zu viel des Selbstlobes von Christoph Böhm? Nein, sagt der Bürgermeister

Mitte Juli kündigte Christoph Böhm an, im kommenden Jahr wieder für das Amt des Bürgermeisters der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach zu kandidieren. Wie es üblich ist, informierten die Freien Unabhängigen Wähler (FUW) in einer Pressemitteilung über die Entscheidung ihres Kandidaten. Die Partei blickte in dem Text auf die erste Amtszeit des Bürgermeisters zurück und nannte so manchen Erfolg, den Böhm für sich in Anspruch nehmen könne. Die örtliche CSU aber findet, vereinfacht gesagt, die FUW habe sich in ihren Ausführungen etwas zu viel gelobt und dabei unterschlagen, dass die Erfolge vielmehr der Vorarbeit von Altbürgermeister Hans Reichhart zu verdanken sind. Die Fraktion verlas in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine entsprechende Erklärung, sehr zum Ärger Böhms. Der nämlich weist die Vorwürfe vehement zurück und spricht von „Diffamierung“ und „Unwahrheiten“.
Jettingen-Scheppach
