Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

CSU in Jettingen-Scheppach kritisiert Bürgermeister Christoph Böhm wegen Pressemitteilung

Jettingen-Scheppach

Zu viel des Selbstlobes von Christoph Böhm? Nein, sagt der Bürgermeister

Die CSU in Jettingen-Scheppach kritisiert, der Rathauschef und die FUW würden Erfolge von Vorgänger Reichhart für sich beanspruchen. Böhm weist die Vorwürfe zurück.
Von Philipp Nazareth
    • |
    • |
    • |
    Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm wehrt sich gegen Vorwürfe der CSU.
    Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm wehrt sich gegen Vorwürfe der CSU. Foto: Celine Theiss (Archivbild)

    Mitte Juli kündigte Christoph Böhm an, im kommenden Jahr wieder für das Amt des Bürgermeisters der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach zu kandidieren. Wie es üblich ist, informierten die Freien Unabhängigen Wähler (FUW) in einer Pressemitteilung über die Entscheidung ihres Kandidaten. Die Partei blickte in dem Text auf die erste Amtszeit des Bürgermeisters zurück und nannte so manchen Erfolg, den Böhm für sich in Anspruch nehmen könne. Die örtliche CSU aber findet, vereinfacht gesagt, die FUW habe sich in ihren Ausführungen etwas zu viel gelobt und dabei unterschlagen, dass die Erfolge vielmehr der Vorarbeit von Altbürgermeister Hans Reichhart zu verdanken sind. Die Fraktion verlas in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine entsprechende Erklärung, sehr zum Ärger Böhms. Der nämlich weist die Vorwürfe vehement zurück und spricht von „Diffamierung“ und „Unwahrheiten“.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden