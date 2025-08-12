Jettingen-Scheppach Zu viel des Selbstlobes von Christoph Böhm? Nein, sagt der Bürgermeister

Die CSU in Jettingen-Scheppach kritisiert, der Rathauschef und die FUW würden Erfolge von Vorgänger Reichhart für sich beanspruchen. Böhm weist die Vorwürfe zurück.