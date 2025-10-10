Landtagsabgeordnete Jenny Schack kandidiert für Stadtrat und Kreistag

Die Günzburger Landtagsabgeordnete Jenny Schack möchte künftig auch auf kommunaler Ebene Verantwortung übernehmen. Die 44-Jährige, die seit 2023 für die CSU im Bayerischen Landtag sitzt, wird bei der Kommunalwahl 2026 auf der Stadtratsliste der CSU Günzburg antreten. Das hat der Ortsverband der CSU in einer Pressemitteilung berichtet.

„Ich möchte an der kommunalen Basis mitarbeiten, um in München noch besser die Herausforderungen aus der Praxis zu adressieren und zu lösen“, sagt Schack. Ihre Kandidatur versteht sie als Brücke zwischen München und der Region. „Mir ist wichtig, dass die Anliegen aus Günzburg und dem Landkreis direkt im Landtag gehört werden und gleichzeitig die kommunale Perspektive in München noch deutlicher gehört wird.“ Schack ist seit 2023 Mitglied des Bayerischen Landtags, zuvor leitete sie die Pressestelle des Landratsamtes Günzburg.

Jenny Schack möchte in Günzburg für Kreistag und Stadtrat kandidieren

Die Günzburger CSU freut sich über Schacks Bereitschaft, nun auch in der Kommunalpolitik Verantwortung zu übernehmen. „Unsere Landtagsabgeordnete bringt die Günzburger Interessen mit großem Einsatz in ihre Arbeit ein. Als Stadträtin wäre Sie eine Bereicherung für das Gremium, um insbesondere auch große Projekte gezielt anzupacken und mit Unterstützung des Freistaats umzusetzen“, betonen Oberbürgermeisterkandidat Stefan Baisch und CSU-Ortsvorsitzender Philipp Rauner in ihrer Pressemitteilung. Die Nominierungsversammlung, bei der die CSU Günzburg ihre Stadtratsliste aufstellen wird, steht kommenden Mittwoch an.

Neben dem Stadtrat will sich Landtagsabgeordnete Schack auch um ein Mandat im Kreistag des Landkreises Günzburg bewerben, kündigte die Günzburger CSU in ihrer Pressemitteilung an. (AZ, mit rjk)