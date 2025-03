DAK-Studie offenbart: 2024 mehr Arbeitnehmer psychisch krank

Der Krankenstand im Landkreis Günzburg ist 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 4,9 auf 5,2 Prozent leicht gestiegen. Insbesondere das Niveau der Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen ist laut der Studie höher als 2023. Die DAK-Gesundheit hat die Krankschreibungen aller DAK-versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Region für das Gesamtjahr 2024 ausgewertet.

Auf 100 DAK-versicherte Beschäftigte kamen 2024 insgesamt rund 1886,2 Fehltage. Das waren 5,9 Prozent mehr als 2023. „In unserer Region ist der Arbeitsausfall 2024 im Vergleich zum Vorjahr leider nicht gesunken wie an vielen anderen Orten in Bayern. Es gibt also weiterhin Handlungsbedarf beim Krankenstand”, sagt Nicole Recht, Leiterin der DAK Günzburg.

Die meisten Ausfalltage gingen 2024 auf das Konto von drei Erkrankungsgruppen: Muskel-Skelett-Erkrankungen wie Rückenschmerzen waren für 396 Tage je 100 Beschäftigte verantwortlich, nach 373 Tagen im Jahr 2023. Bei Atemwegserkrankungen kamen auf 100 Beschäftigte 344 Tage (2023: 335 Tage). Psychische Erkrankungen wie Depressionen verursachten bezogen auf 100 Beschäftigte 282 Krankheitstage, im Vorjahr waren es 193 Tage.

Deutlicher Anstieg bei den Fehltagen wegen der psychischen Verfassung

Auffällig ist der Anstieg um 46,4 Prozent bei den Fehltagen aufgrund psychischer Erkrankungen. „Wir müssen die Prävention stärken, auch am Arbeitsplatz. Eine Depression kann jeden und jede Beschäftigte treffen“, sagt Nicole Recht. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage in vielen Firmen empfiehlt die DAK-Gesundheit in ihrer aktuellen Pressemitteilung ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), das systemisch angelegt ist. Dafür werden unter anderem die Strukturen und Prozesse im Unternehmen genau betrachtet und die Mitarbeitenden an einem Veränderungsprozess beteiligt. „Beim systemischen BGM geht es darum, arbeitsbedingte Belastungen passgenau zu verringern. Wir helfen Unternehmen dabei, ein solches zu entwickeln“, erklärt Recht. (AZ)