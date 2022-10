Dart

05:55 Uhr

Dartspieler aus Burtenbach und Haldenwang holen Bayern-Titel mit dem Team

Plus Die Dart Vaders gewinnen zum zweiten Mal nach 2019 den Bayern-Titel in der Disziplin 501 Single Out. Ein taktischer Kniff ebnet den Weg zum Mannschaftserfolg.

Artikel anhören Shape

So viel die Pandemie auch kaputtgemacht hat in den vergangenen nun bald zwei Jahren: Der Freundschaft der Pfeilchenwerfer aus dem Team Dart Vaders konnte Corona ebenso wenig anhaben wie ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit. Seit mehr als zehn Jahren spielen Jürgen Girner, Janos Ladmaci, Markus Schubert (alle Dinkelscherben), Oliver Baumann (Burtenbach) und Roland Vogg (Haldenwang) bereits zusammen in der Günztal-Liga. Zunächst traten sie in Offingen an, seit geraumer Zeit in Dinkelscherben. Und nun haben sie einen großartigen sportlichen Erfolg wiederholt: Zum zweiten Mal hintereinander wurden die Dart Vaders in der Disziplin 501 Single Out bayerische Meister im E-Dart für Liga-Teams.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .