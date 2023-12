Die Dart Vaders holen den dritten Bayern-Titel in Folge

Plus Die Dart Vaders um Kapitän Oliver Baumann holen sich den Mannschaftstitel bei der bayerischen Meisterschaft im E-Darts. Über ein spannendes Finale.

Sie haben es schon wieder geschafft: Die Dart Vaders holen sich nun zum dritten Mal in Folge den Mannschafts-Titel um die bayerische Meisterschaft im E-Darts im Modus Single Out. "Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung", sagt Teamkapitän Oliver Baumann, der stolz auf seine Mannschaft ist. Zum Turnier in Strullendorf reisten die Dart Vaders zu sechst an: Oliver Baumann ( Burtenbach), Janos Ladmaci ( Dinkelscherben), Roland Vogg ( Haldenwang), Patryk Jozefowicz ( Jettingen-Scheppach), Jürgen Girner und Markus Schubert (Dinkelscherben). Und die erneute Verteidigung des Titels war hart erkämpft.

"Zweimal waren wir gegen Aalen im Rückstand, zweimal haben wir uns zurückgekämpft", lässt der Teamkaiptän das Turnier Revue passieren. Sie wussten im Vorfeld schon, dass der SSV Aalen ein harter Gegner seien wird. Nach einem Freilos in der ersten Runde und einem 3:0-Sieg gegen 2-Loch-Syndrom aus Vöhringen trafen sie auf die Aalener Mannschaft. Baumann und sein Team lagen zunächst 1:2 in Rückstand, drehten aber das Spiel und gewannen 3:2.