Die Dartspieler des TSV Behlingen-Ried steigen auf

Mit ruhiger Hand, gutem Auge und starken Nerven setzen sich die Dartspieler aus Behlingen-Ried in der Relegation zur 2. Bezirksliga durch.

Sie haben es geschafft: Nach ihrer ersten Saison in der dritten Liga des Nordschwäbischen Dartverbands (NSDV) sind die Dart-Devils des TSV Behlingen-Ried in die 2. Bezirksliga aufgestiegen. Dazu war viel Nervenstärke nötig, denn die Dartspieler mussten als Tabellenzweiter ihrer Gruppe in der Relegation ran – und setzten sich hier gegen drei weitere Vizemeister durch.

Riesiger Jubel

Umso größer war der Jubel, als der letzte Pfeil im Ziel gelandet war. Die Gegner in der Entscheidung hießen O’Keys Bulls Weißenburg III, Dartfreunde Umbach und SC Blindheim-Gremheim. Und zu Beginn sah es nicht wirklich gut aus für die Behlinger, denn sie verloren gleich ihr erstes Match gegen Umbach 3:7, was ihre Aufstiegschancen erheblich verringerte. Zwei Siege gegen die weiteren Kontrahenten waren nun auf jeden Fall Pflicht. Und plötzlich war das Team aus dem Landkreis Günzburg nicht mehr zu bremsen. 10:0 fegten sie die Weißenburger vom Board und gegen Blindheim-Gremheim gelang ein ebenfalls deutliches 7:3.

Zwei Erfolgsgaranten im Saisonfinale

Erfolgsgaranten waren Stefan Micheler, der zweimal die maximal möglichen 180 Punkte warf und einmal mit 15 sowie einmal mit 17 Pfeilen von 501 auf 0 (mit dem geforderten Doppel-Treffer zum Abschluss) spielte. Auch Fabian Bader gelangen zwei 180er. Bernhard Springler versichert im Rückblick auf das Erfolgserlebnis: „Dieser Tag wird jedem Darter des TSV Behlingen-Ried lange in Erinnerung bleiben.“ (AZ)

