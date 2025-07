Theater-Gala: Ein Abend mit vielen Freu(n)den

Das Neue Theater Burgau hat gefeiert. Und alle waren sie dabei: Der Kleine Prinz und der Fuchs, Herr Müller-Lüdenscheid und Herr Dr. Klöbner, der geliebte Waldemar und der Flieger auf dem Weg, die Sonne zu grüßen, und auch das neu formierte Jugendtheater in Burgau hatte seinen ersten Auftritt an diesem Abend. Bekannte Gesichter und beliebte Figuren aus 20 Jahren Burgauer Theatergeschichte gaben sich am Samstagabend auf der Bühne im Theatergarten ein Stelldichein.

