Die Güssenhalle verwandelt sich in den Tempel der Narren

Ein Trompetensolo aus den Reihen der Guggamusiker eröffnete die 49. Prunk- und Fremdensitzung des Leipheimer Haufens – und damit stieg die Spannung. „Freuen Sie sich auf Show, Kabarett und illustre Gäste “, wandte sich Präsident Holger Potz mit seinen Vizepräsidenten Udo Baumann und Florian Fettinger, der gleichzeitig die Veranstaltung moderierte, an das Publikum. Trotz Konkurrenztermin – am Sonntag fand die Bundestagswahl statt – war die Leipheimer Güssenhalle voll. Die Bezeichnung „Tempel der Narren“ sollte sich bei dem Event der Faschingsgesellschaft als absolut zutreffend erweisen. Dann, nach dem Einmarsch der Gastgesellschaften, standen sie auf der Bühne und „in voller Pracht“, wie Moderator Fettinger es treffend bezeichnete: alle Aktiven des Leipheimer Haufens mit dem Güssenprinzenpaar Claus I. und Elisa I. sowie Sebastian I. und Liara I., dem Kinderprinzenpaar. Und damit: „Güssen Helau!“

Prunksitzung in Leipheim: Schnell und synchron, akrobatisch und elegant

„Ein Leben ohne Fasching ist auch ein Leben, aber lange nicht so lustig und schön“, betonte Co-Moderatorin Andrea Finkel, während die Marschfunken, die schon mit drei Jahren die Grundsteine des Marsches erlernen, bereitstanden. „Gemeinsam sind wir stark“, so lautete das Motto ihres Gardemarsches. Es folgte der Marsch der Weiß-Blauen-Garde mit den 13 Gardemädchen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren, die später ihren Showtanz „Love is in the Air“ präsentierten. Nach den Gardemärschen der Güssenfunken, stets schnell und synchron, blieb Andrea Finkel nur noch zu sagen: „Das war klasse.“ Nicht anders präsentierten sich diese in ihren Shows „Wir sind blank – und nun“, mit dem Ausrauben der „Güssen-Bank“, und „Mehr Space“, mit der Suche nach neuen Planeten mit der „Güssen-Rakete“. Ebenso akrobatisch-elegant glänzten die Tanzmariechen Lisa und Melina bei ihren Mariechentänzen. Dass beim Einzug der Original Leipheimer Gassaheul`r und erst recht, als diese mit der ganzen Gewalt ihrer Guggamusik auf der Bühne standen, kein Gast mehr sitzen blieb, war abzusehen.

Abheben mit der Güssengarde und ihrer Show „Mehr Space" – auf der Suche nach neuen Planeten mit der „Güssen-Rakete".

Was Prunk- und Fremdensitzung wieder einmal auszeichnete, war der stetige Wechsel aus Tanz und Show ohne Unterbrechung. Dafür sorgten die Gastgesellschaften: die Burgavia aus Burgau, die Faschingsfreunde Hillaria aus Sonthofen, die Laudonia aus Lauingen und die Pfuhler Seejockel. Dann war da noch Karl-Heinz Dünnbier, Kabarettist, Zauberer und Bauchredner, der die Gäste in eine evangelische und eine katholische Seite teilte und von japanischen Kehrwochenritualen erzählte – charmant-schwäbische Comedy. Kabarett und Theater sollten an diesem Tag das Tor zu Fantasie und Illusion sein. Glamour und High Heels waren bei der Travestieshow mit Madame Divot und Miss Daisy angesagt, bevor es in Richtung Finale ging.

Sechs Stunden lang bot sich den Gästen ein großartiges Programm aus Tanz, Show und Cabaret.

„Es zählt das Wir, es zählt das Miteinander“, betonte Präsident Holger Potz. Bei der Prunk- und Fremdensitzung gab es wieder zahlreiche Ehrungen. Unter anderem wurden an Elena Djuritsch, Sonja Hochholzner und Holger Potz das Großkreuz des Landesverbands Württembergischer Karnevalvereine (LWK) sowie an Ferdinand Munk der Große Verdienstorden des LWK überreicht. Gabriele Baur erhielt den Verdienstorden in Silber vom Bund Deutscher Karneval (BDK). „Leipheim ist begeistert“, stellte Vizepräsident Florian Fettinger einmal mehr im Tempel der Narren fest – und das zu Recht.