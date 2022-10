Deffingen

vor 18 Min.

Die Deffinger Feuerwehr bekommt eine neue Heimat

Das Feuerwehrgerätehaus in Deffingen wird umgebaut. Weil mehr Platz benötigt wird, soll das Dorfgemeinschaftshaus abgerissen werden.

Plus Jahrzehntelang kämpfte die Günzburger Ortsteilfeuerwehr in Deffingen für eine Verbesserung der Bedingungen. Nun steht ein Neubau an, die Gefriere wird abgerissen.

Von Michael Lindner Artikel anhören Shape

"Heute Abend sollte es in Deffingen nicht brennen, denn fast alle Feuerwehrleute sind hier im Forum", sagte Stadtrat Anton Gollmitzer (Freie Wähler) am Montagabend während der Stadtratssitzung beim Blick in die Zuschauerränge. Dort waren fast alle Stühle besetzt, etwa zwei Dutzend Feuerwehrleute aus Deffingen warteten darauf, dass "ihre" Fahrzeughalle im Stadtrat behandelt wurde. Die nun getroffene Entscheidung des Gremiums wird das Aussehen der Dorfmitte verändern.

