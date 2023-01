Wegen Baumfällarbeiten in Deffingen werfen zwei Pferde ihre Reiter ab

Wegen eines lautstark zu Boden fallenden Baumes scheuen zwei Pferde und werfen Vater und Tochter ab, die sich verletzen. Die Polizei sucht nach zwei Waldarbeitern.

Ein Vater und seine neunjährige Tochter ritten am späten Samstagvormittag in einem Waldstück im Günzburger Stadtteil Deffingen. Zeitgleich wurden dort Baumfällarbeiten durch zwei Männer durchgeführt. Als die Reiter auf Höhe der Waldarbeiter waren, fiel ein Baum zu Boden und die Pferde erschreckten sich so, dass sie fluchtartig über das angrenzende Feld galoppierten. Hierbei stürzten die Reiter von ihren Pferden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme vor Ort durch die Polizei Günzburg wurden die Waldarbeiter nicht mehr angetroffen. Wer Angaben zu den Männern machen kann, die in dem Waldstück Bäume gefällt haben, wird gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)