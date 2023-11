Deisenhausen

vor 48 Min.

Fasching: Das jüngste Prinzenpaar im Kreis Günzburg regiert in Deisenhausen

Plus Prinzessin Monja I. und Prinz Luca I. sind beim Deisenhauser Carneval Club aktiv. Die 15- und der 17-Jährige sind eng befreundet und kommen beide aus Krumbach.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Mit dem Prinzenpaar des Deisenhauser Carneval Club (DCC) endet die Vorstellung der neuen Prinzenpaare im Landkreis Günzburg. Vielleicht ergibt sich in den nächsten Wochen auch bei der Faschingsgesellschaft Offonia aus Offingen noch etwas in Sachen Prinzen- oder Kinderprinzenpaar. Prinzessin Monja I. und Prinz Luca I. regieren nun in Deisenhausen. Der Verein eröffnete als Letztes im Landkreis Günzburg, dass es ein Prinzenpaar hat. Dafür waren die beiden das Paar, das als Erstes vorgestellt wurde, am 11.11. und das bereits gegen Mittag. Dann sind sie auch noch das jüngste von allen anderen – einmal abgesehen von den Kleinen Prinzenpaaren.

Beide kommen aus Krumbach und sind seit etwa zweieinhalb Jahren eng befreundet. Monja Schwarz ist 15 Jahre alt und bereits seit fünf Jahren aktiv beim DCC dabei, anfangs beim Teenie-Showtanz, seit zwei Jahren tanzt sie in der Teenie-Garde. Hinzu kommt das Leistungsturnen bei der DJK Breitenthal, wo sie schon an mehreren Wettkämpfen teilnahm. Außerdem engagiert sie sich bei St. Michael in Krumbach als Ministrantin. Derzeit besucht sie die Realschule Krumbach, ihren beruflichen Weg möchte sie später in Richtung Erzieherin einschlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen