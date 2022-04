Sängerin Alexandra Jörg freut sich wie ein Kind auf Ostern

Für die Malaktion unserer Redaktion verziert Sängerin Alexandra Jörg aus Deisenhausen Ostereier im Stil einer langen Familientradition.

Ende Oktober 2020 gelang Alexandra Jörg, wovon viele Sängerinnen und Sänger träumen: Auf der Bühne der Talentshow "The Voice of Germany" stehen und vor allem weiterkommen. Das gelang ihr, und damit auch ein unglaublicher Bekanntheitsschub. Die ausgebildete Musiklehrerin ist weit über unsere Region hinaus bekannt und gern gebuchter Akt auf Hochzeiten, Feiern und Festen. Für die Malaktion unserer Redaktion hat sie die künstlerische Trickkiste ihrer Familie geöffnet und ein wunderschönes Osterei verziert. Dabei schwelgt sie in Erinnerungen:

"Ostereierfärben ist für mich mit sehr schönen Erinnerungen verknüpft. Schon seit ich denken kann, haben wir an Karsamstag mit Wachs unsere Ostereier gestaltet und anschließend gefärbt. Außer meinen Geschwistern und meiner Mutter war eigentlich immer auch noch Besuch dabei. Manchmal war es meine Tante mit meiner Cousine und meinem Cousin und manchmal waren es langjährige Urlaubsgäste (wir haben „Urlaub auf dem Bauernhof“), die schon fast zur Familie gehörten und mit deren Kinder wir immer gespielt haben. In jedem Fall war immer etwas los. Der Platz mit so vielen Kindern wurde dann manchmal schon knapp und man musste sich immer mal wieder „anmelden“, wenn man sein Ei in einer besonders begehrten Farbe färben wollte.

Mit Wachs hat Alexandra Jörg vor dem Färben schöne Muster gezeichnet. Foto: Jörg

Meist wurden wahre Massen an Eiern gefärbt. 70 Eier waren das absolute Minimum, nicht selten waren es über 100. Besonders schön fand ich die vielen verschiedenen Muster und jeder von uns brachte ja auch eigene Ideen mit: Eier nur mit Punkten, manchmal ganz klein und in Vierergruppen angeordnet, manchmal aber auch tropfenförmige Striche, die an kleine Edelweiße erinnerten. Überhaupt war es hinterher oft schwer, die kleinen Kunstwerke zu essen und nicht selten wurde das Ei mit dem Lieblingsmuster zuletzt verspeist. Ich denke gern an diese wunderbare Atmosphäre zurück und jedes Jahr aufs Neue erfassen mich beim Ostereierfärben ein wenig die Gefühle von damals und ich bin wieder ein bisschen Kind, das sich auf Ostern und seine Familie freut.

Sängerin Alexandra Jörg will mit einfachen Mitteln schöne Dinge schaffen

Die Motive oder eher Muster auch für dieses Ei sind sozusagen Familientradition. Schon als Kind haben wir unsere Ostereier auf diese Art bemalt. Benötigt werden dafür Teelicht, Stecknadel, Bleistift und Eierfarben (kalt). Wenn alle Vorbereitungen getroffen wurden, dauert es etwa acht Minuten, bis ein Ei gefärbt ist. Die Kunst liegt im Arbeiten mit dem Wachs. Man muss zügig arbeiten, damit es vor dem Auftragen auf dem Ei nicht schon auf der Nadel fest wird. Meine ganz persönliche Herausforderung sind allerdings die Muster. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten und am Anfang kann ich mich schwer entscheiden. Meistens dauert es „einige Eier lang“ bis ich richtig kreativ werde und da ist die Versuchung schon groß, sehr viele Eier zu kochen.

Im Einfachen steckt viel Schönheit! Mit schlichten Mustern und ganz einfachem Material wie Wachs kann man wunderschöne Dinge wie diese Ostereier schaffen." (AZ)

Lesen Sie dazu auch