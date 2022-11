Deisenhausen

Sophia I. und Johannes I. regieren über den Deisenhauser Carneval Club

Plus Welcher Traum für die 27-Jährige aus Deisenhausen in Erfüllung geht. Und warum das frisch vermählte Ehepaar kaum eine Chance hatte, das "royale Angebot" abzulehnen.

Von Peter Wieser

Was macht man, wenn der Präsident des Deisenhauser Carneval Clubs (DCC) höchstpersönlich eine Woche vor dem Faschingsauftakt anruft und es einem eine Stunde lang schmackhaft macht, man könne doch in der Saison 2022/2023 das Prinzenpaar sein? Genau das war bei Sophia und Johannes Fischer der Fall. Zwei Tage hatten sie Bedenkzeit. „Beim Präsidenten, dem Thomas Rothermel, hast du letztlich keine Chance, Nein zu sagen“, verrät Sophia Fischer. „Er hat so viel erklärt und alle Punkte abgehakt, dass gar keine Fragen mehr offen waren“, fügt Johannes Fischer hinzu. So schnell kann es gehen und schon ist man das DCC-Prinzenpaar. Bei der Inthronisation am 11.11. hatte ebenfalls keiner damit gerechnet. „Wir haben eine Woche lang dichtgehalten“, sagen sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

