Für die Demokratie: Das planen die Bündnisse im Landkreis

Tausende Menschen sind in den vergangenen Tagen bereits in der Region auf die Straße gegangen. Sie demonstrieren gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Alleine auf dem Ulmer Münsterplatz kamen am vergangenen Sonntag 10.000 Menschen zusammen. Auch dieses Wochenende sind etwa in Donauwörth und Kaufbeuren weitere Demonstrationen geplant, in Augsburg werden am Tag vor der Bundestagswahl bei einer großen Kundgebung Tausende Menschen erwartet. Und auch im Kreis Günzburg laufen die Vorbereitungen für Aktionen im Vorfeld der Bundestagswahl.

Rückblende: Anfang 2024 kamen durch Recherchen des Mediennetzwerks Correctiv Informationen über Geheimtreffen ans Tageslicht, bei denen Rechtsextreme über Pläne zur sogenannten „Remigration“ diskutierten, darunter mehrere AfD-Politiker und einzelne Mitglieder der Werteunion aus dem Umfeld der CDU. Mit diesem Begriff, den die AfD mittlerweile offen im Bundestagswahlkampf benutzt, beschreiben Rechtsaußen-Politiker oftmals nicht nur die Abschiebung von Migranten und Asylbewerbern, sondern auch die Umsiedlung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund.

So entstanden die Bündnisse für Demokratie im Kreis Günzburg

Ein Alarmsignal, das auch im Kreis Günzburg gehört wurde. Zwei Bündnisse formierten sich, um dem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen; neben Einzelpersonen schlossen sich nach und nach Vereine, Verbände, Parteien und Kirchen an. In Krumbach entstand das Bündnis für Demokratie und Zusammenhalt (DUZ), in Günzburg formierte sich das Bündnis für Demokratie, gegen Hass und Hetze. Demos und Veranstaltungen wurden organisiert, in Krumbach kamen 500 Teilnehmende, auf dem Marktplatz in Günzburg demonstrierten 2000 Menschen.

Angesichts der jüngsten Diskussion um die Migrationspolitik im Bundestag wollen die beiden Bündnisse erneut im Landkreis Zusammenhalt demonstrieren. „Wir haben uns damals nicht zusammengeschlossen für eine einmalige Aktion, sondern als langfristiges Projekt“, stellt Walter Lasar klar. Und auch nach der Bundestagswahl, da ist sich der Mitgründer des Günzburger Bündnisses sicher, wird es weitergehen. „Vermutlich ist das erst der Anfang“, ergänzt seine Mitstreiterin Nathalie Charlet.

Demo und Mahnwache in Krumbach und in Günzburg

Für Sonntag, 16. Februar, hat das Krumbacher Bündnis DUZ zu einer Demonstration wieder auf dem Marktplatz aufgerufen. Die Demo für Demokratie und Zusammenhalt beginnt um 15 Uhr und steht unter dem Motto „Wir sind dafür! Und nicht dagegen.“ Die Organisatoren wollen mit der erneuten Veranstaltung im Vorfeld der Bundestagswahl das Zusammenstehen der demokratischen Kräfte in Krumbach und Umgebung sichtbar und erlebbar machen.

„Obwohl die Menschen in Krumbach unterschiedliche Lebenseinstellungen und Lebensentwürfe haben, eint sie alle doch der Wunsch auf ein friedliches Miteinander. Dazu wollen wir nochmal ganz klar an alle Teile der Bevölkerung - jung, alt, reich, arm, konservativ, alternativ, Familien und Singles, mit und ohne Migrationshintergrund - appellieren, gegen spaltende und extremistische Kräfte einzustehen, da so keine Probleme gelöst werden können, weil die Grundlage eines wertschätzenden und sachlichen Diskurses entzogen wird“, so die Organisatoren gegenüber unserer Redaktion. Den Veranstaltern ist wichtig, dass auch diese Veranstaltung wieder friedlich abläuft. Hunde, Stöcke, Regenschirme und Landesflaggen jeglicher Art sind dabei nicht erlaubt.

In Günzburg wird ebenfalls am Sonntag, 16. Februar, eine Mahnwache stattfinden, wieder im Dossenbergerhof. Beginn ist hier um 16 Uhr. Wortbeiträge soll es dabei geben, allerdings werden bewusst eine Woche vor der Bundestagswahl keine Vertreter von politischen Parteien sprechen. Pfarrer Frank Bienk ist gerade dabei, die Rednerliste zusammenzustellen. „Was mich bei der Demo in Günzburg am meisten beeindruckt hat, waren die Schülerinnen, die hier gesprochen haben. Deswegen würden wir gerne auch wieder junge Menschen zu Wort kommen lassen.“

Poetry Slam für die Demokratie findet in Günzburg statt

Bereits am Donnerstag, 13. Februar, kommen Poetry-Slammer zu Wort. Dann veranstaltet das Bündnis im Foyer des Forums am Hofgarten Poetry für Demokratie. Lustig, laut und lebendig soll es werden, wenn ab 19 Uhr nicht nur bekannte Größen der Poetry-Szene auf der Bühne stehen, sondern auch die Band Smile a while Musik macht. „Wir hoffen, dass die Beiträge die Besucherinnen und Besucher dazu anregen, sich auch untereinander auszutauschen“, sagt Nathalie Charlet.

Ein Neuzugang im Günzburger Bündnis ist Angela Baur. Sie engagiert sich in keiner Partei, sagt die Chefin einer Günzburger Werbeagentur. „Aber als ich die jüngsten Reden von Alice Weidel gehört habe, hat mich das so aufgewühlt, ich wollte unbedingt etwas tun.“ In ihrer Agentur und in ihrem Freundeskreis sind Menschen, die Migrationshintergrund haben. Die Art und Weise, wie die AfD über Migration spricht, macht die Günzburgerin wütend. „Den Leuten ist gar nicht bewusst, was das für Folgen hat, wenn sie diese Partei wählen.“

Aufkleber mit „Helau statt Hass“ und Postkarten zum Pflücken

Mit ihrem Team fasste sie den Entschluss, ein Zeichen zu setzen - und was lag für die Werbeexpertinnen näher als mit einer eigenen Kampagne, passend zum derzeitigen Fasching? „Helau statt Hass - Kein Platz für rechte Narren“ steht auf rund 3000 Aufklebern, die in den kommenden Tagen verteilt werden, auch auf Plakaten wird der Slogan im Günzburger Stadtgebiet zu sehen sein. Die Plakatwerbung Müller unterstützt sie dabei mit der Bereitstellung der Werbeflächen, auch für Veranstaltungen des Bündnisses.

Plakativ ist auch eine Aktion der Volkshochschule im Landkreis Günzburg, die bereits im eigenen Haus mit „Denkzetteln“ auf die Gefahr hinweist, in der die Demokratie sich befindet. 20 verschiedene Motive gibt es - und die werden demnächst auch überall in Günzburg auftauchen. Postkarten werden an prominenter Stelle in der Stadt verteilt, wo sich Passantinnen und Passanten die Karten „pflücken“ können. „Man kann sie mitnehmen, an andere verschenken oder auch als Karte verschicken, deswegen bleibt die Rückseite frei“, erklärt Nathalie Charlet. Zu haben sind Karten und Aufkleber auch an einem Aktionsstand, den das Bündnis am Samstag, 15. Februar, auf dem Günzburger Wätteplatz aufbauen wird.