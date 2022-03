Autofahrer beschädigt in Denzingen den Zaun eines Umspannwerks

Ein Unfallfahrer beschädigt den Zaun eines Umspannwerks im Günzburger Stadtteil Denzingen und fährt einfach davon. Er hinterlässt einen beträchtlichen Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war entweder am Mittwoch oder am Donnerstag mit seinem Auto in der Imhofstraße im Günzburger Stadtteil Denzingen unterwegs. Dort fuhr er gegen den Zaun eines Umspannwerkes und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Täter unerlaubt von der Unfallstelle.

3000 Euro Schaden durch Unfall an Zaun von Denzinger Umspannwerk

An dem Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)