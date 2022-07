Denzingen

12:00 Uhr

Das erlebten diese drei Frauen beim Carbage Run mit einem Schrottauto

Am Ziel angekommen im Carbage Run Osteuropa ist das Team Hook in seiner hübschen Rostlaube James: (von links) Julia Heide, Nathalie Mayer und Karolina Pietron.

Plus Sechs Tage nahmen drei Frauen aus Denzingen, Scheppach und Stuttgart an einer besonderen Autorallye teil. Was sie auf den osteuropäischen Straßen erlebt haben.

Von Sandra Kraus

Auf James war Verlass. Ohne eine einzige Panne meisterte James, ein Audi Avant, im geforderten Maximal-Wert von 500 Euro, den Carbage Run Osteuropa 2022. Er brachte das Team Hook mit Julia Heide aus Denzingen, Nathalie Mayer, gebürtig aus Scheppach, und Karolina Pietron aus Stuttgart sicher ans Ziel und anschließend wieder nach Hause. Zwischen Start in Hasselfeld im Harz und Ziel in Bratislava lagen sechs Tage, in denen es auf Sträßchen und Pisten durch Polen, Tschechien, die Slowakei und Ungarn ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .