Polizei ermittelt nach Einbruchsversuch in Firma in Denzingen

Tor des Betriebes konnte offenbar nicht geöffnet werden. Die Polizei setzt auf die Beobachtungen aufmerksamer Mitbürger.

In eine Firma im Günzburger Ortsteil Denzingen versuchten Personen offensichtlich einzusteigen. Das meldet die Polizei. Hierzu wurde ein Fenster im Bereich einer Halle eingeschlagen und versucht, ein Tor zu öffnen. Dies misslang dem Anschein nach. In diesem Zusammenhang ist die Polizei auf Beobachtungen von aufmerksamen Mitbürgern hingewiesen. Wer im Zeitraum vom Donnerstagabend bis kurz nach Mitternacht im Leitenweg auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)