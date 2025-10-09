Jeder Neunte in Günzburg betroffen: Wie Depressionen Alltag und Arbeit beeinflussen

In der Stadt Günzburg litten 11,61 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2023 an Depressionen. Dies zeigt eine aktuelle Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) anlässlich des Welttages der seelischen Gesundheit am 10. Oktober. Zum Vergleich: Laut dem Gesundheitsatlas Deutschland sind in Bayern 11,97 Prozent der Bevölkerung an Depressionen erkrankt, bundesweit sind es mit 12,12 Prozent etwas mehr, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK. „Auffällig sind die großen Unterschiede innerhalb Bayerns: So lag der Anteil der Betroffenen zwischen 15,9 Prozent in Kronach und 9,2 Prozent in Erlangen“, sagt Benjamin Finkel, stellvertretender Direktor bei der AOK-Direktion Günzburg. In den vergangenen Jahren sei das gesellschaftliche Bewusstsein für mentale Gesundheit gestiegen. „Viele Menschen, die aktuell in einem Tief stecken, scheuen sich jedoch noch immer, Hilfe zu suchen. Wir setzen uns daher dafür ein, den Betroffenen mit leicht zugänglichen und innovativen Angeboten zur Seite zu stehen“, betont Finkell.

In Bayern gibt es große regionale Unterschiede beim Anteil der an Depression erkrankten Menschen. Foto: Gesundheitsatlas Deutschland / Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO)

AOK Günzburg bietet mit Präventionsmaßnahmen Unterstützung für Unternehmen

Psychische Erkrankungen sorgen laut der AOK-Mitteilung auch in der Arbeitswelt immer häufiger für Fehlzeiten. „2024 erkrankten in Günzburg 12 AOK-versicherte Beschäftigte je 100 Versicherte an psychischen Erkrankungen, 2014 waren es noch 8,7. Das bedeutet einen Anstieg um 38 Prozent“, so Finkel. Im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung unterstütze die AOK deshalb Unternehmen, die sich für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden einsetzen, mit Präventionsmaßnahmen, die sich zur Stärkung der seelischen Gesundheit bewährt haben. So lernen Beschäftigte bei der Positiven Psychologie wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Methoden kennen, um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern, erklärt die Versicherung. Eine weitere Möglichkeit ist das Resilienztraining, das Beschäftigten helfen soll, belastende Situationen und Herausforderungen besser im Arbeitsalltag zu bewältigen. Und beim Job-Crafting erfahren Mitarbeitende außerdem, wie sie ihre Arbeitsbedingungen aktiv mitgestalten können, um ihre Stärken besser einzubringen und Stress durch effizientere Arbeitsverteilung zu reduzieren. (AZ)

