Der frühere Mehlprimeln-Autor und seine Liebeserklärung an die Provinz

Eine Liebeserklärung an die Provinz – so nennt der Künstler und Schriftsteller Martin Oswald seinen neuen Erzählband „Kafka hat am Sonntag geschlossen“. Er selbst sehe sich als Kind der Provinz, sagt der Autor im Gespräch mit unserer Redaktion. Zunächst in der fränkischen, dann in der schwäbischen. In den 80er-Jahren unterrichtete Oswald an Schulen in der Region, schrieb hier Kabarettprogramme und war auch als Kolumnist für unsere Zeitung tätig. Sein kürzlich erschienenes Buch stellt er nun in Ichenhausen vor.

