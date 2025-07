Der Rummelplatz ist sein Revier: So lebt ein Schaustellerjunge auf dem Kinderfest

Seit gut einer Woche ist Dieter Zehle wieder in Leipheim zu Hause. Zumindest steht der Wohnwagen, in dem der Elfjährige und seine Familie leben, wieder auf dem Festplatz am Weidlenweg. Dort werden am Wochenende voraussichtlich viele Menschen feiern, wenn das traditionelle Kinderfest wieder stattfindet. Die Schaustellerfamilie Zehle, die das Fahrgeschäft „Breakdance“ betreibt, kommt zu diesem Anlass seit Generationen in die Stadt an der Donau. Mutter Karoline Zehle und ihr Mann haben als Kind selbst schon das Treiben auf dem Festplatz verfolgt. Und nun, eine Generation weiter, kommen auch der elfjährige Dieter und seine Geschwister jedes Jahr wieder nach Leipheim.

