60 Jahre Ehe: Wie ein Augenblick den Lebensweg der Manhajms bestimmte

„Ihre Augen haben mich fasziniert und ihre Schönheit“, so beschreibt der heute 82-jährige Jozef Manhajm seine ersten Begegnungen mit der damals 17-jährigen Veronika am Donauufer in seiner serbischen Heimatstadt Novi Sad. Dass sie einige Jahrzehnte später in Günzburg ihre Diamantene Hochzeit feiern würden, war damals noch nicht abzusehen. Der Jubilar erzählt weiter, dass sich die Jungen am Flussufer immer zum Fußballspielen getroffen haben und Veronika regelmäßig vorbeikam, um bei einem Nachbarn in der Nähe Milch zu holen. Irgendwann kamen sie ins Gespräch und es dauerte nicht lange, bis sie sich abends in einem Tanzlokal trafen. Als wohlbehütetes Mädchen verschwieg sie zunächst die langsam aufkeimende Beziehung ihren Eltern. Wie von ihr erwartet, war sie immer pünktlich um 10 Uhr abends zu Hause. Dass Jozef sie bis kurz vor die Haustüre begleitet hatte, blieb vorerst ihr Geheimnis.

