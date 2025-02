Die 12 Tenöre ziehen im Forum alle Register

Seit Wochen ausverkauft – ein untrügliches Zeichen für eine große Erwartungshaltung auf ein Konzert einer Gruppe von Künstlern, die sich seit Jahren einen Stammplatz in den Herzen ihrer Fans ersungen haben. Wer am Samstagabend im Forum am Hofgarten war, konnte das Erfolgsgeheimnis dieser Formation rund um Alexander Herzog, ein Gründungsmitglied, unschwer nachvollziehen. Ein Dutzend stimmgewaltige Männer aus den unterschiedlichsten Nationen unterhielten auf routiniert professionelle Art und Weise das Publikum und präsentierten gekonnt eine Mischung aus klassischen Werken und Tophits der Gegenwart.

