„Ich habe noch nie so teure Eier gekauft“

Kurz vor dem Osterfest werfen viele noch mehr bange Blicke in die USA, als ohnehin: In den Staaten wütet die Vogelgrippe, die weltweit unter Wildvögeln verbreitet ist, nun auch in einigen Geflügelbetrieben. Um den Ausbruch einzudämmen, mussten zahlreiche Legehennen getötet werden. Die verbliebenen Eier sind rar und teuer, viele kommen aus dem Ausland. Welche Auswirkungen hat die Vogelgrippe und der Mangel an Eiern in den USA auf den Landkreis – und insbesondere das Osterfest?

