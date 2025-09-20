Icon Menü
Die faszinierenden Lebenswelten des Schwäbischen Barocks im Buch entdecken

Wettenhausen

Woher kommt eigentlich der „Schwäbische Barockwinkel“?

Ein neuer Sammelband eröffnet spannende Einblicke in die Lebenswelten des schwäbischen Barocks und beleuchtet weniger bekannte Alltagsaspekte dieser Epoche.
Von Ralph Manhalter
    Raphael Gerhardt und Markus C. Müller (beide Herausgeber), Stefan Baisch (Vorsitzender Historischer Verein Günzburg) und Christoph Konrad (Verleger, von links) stellten den Tagungsband in Wettenhausen vor.
    Die braunen Schilder an der Autobahn kennt jeder, der schon einmal von Ulm nach Augsburg oder in die entgegengesetzte Richtung gefahren ist. Man befinde sich nun im Schwäbischen Barockwinkel, so wird der motorisierte Passant kurz und bündig unterrichtet. Eine kurze – wenn überhaupt – Kenntnisnahme und weiter geht die Reise. Dabei gebe es rechts und links der Straße so einiges zu entdecken. Eine neue Buchreihe gibt darüber Auskunft, der erste Band ist jetzt in Wettenhausen vorgestellt worden.

