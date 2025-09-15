Peters Pokémon-Schultüte ist die schönste im Landkreis Günzburg

Es ist soweit! Die Schule startet am Dienstag ins neue Schuljahr. Während sich ältere Schülerinnen und Schüler aus dem Bett quälen und sich müde für ein weiteres Jahr wappnen, beginnt für viele Kinder jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Mit Schultüte in der Hand winken die Erstklässlerinnen und Erstklässler ihren Eltern zu. In den bunten Tüten stecken aber nicht nur Bleistift, Spitzer und Glücksbringer, sondern auch eine Menge an Kreativität, Handwerk und Liebe.

Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, welcher Abc-Schütze oder welche Abc-Schützin die schönste Schultüte im Landkreis hat. Dabei haben uns allerlei Kunstwerke erreicht – allesamt geklebt, genäht, lange geplant und aufwändig gebastelt. Drei Buben aus dem Landkreis starten, zumindest nach den Zahlen unseres Votings, als Gewinner in den „Ernst des Lebens“.

Peters Pokémon-Schultüte überzeugt im Landkreis als schönste Schultüte

Mit einem Viertel der Stimmen gewinnt Peters Schultüte unser landkreisweites Voting. Er hat seine Schultüte mit seiner Oma Evi Schiefele gebastelt. Er hatte laut seiner Mama nämlich genaue Vorstellungen, wie alles am Ende aussehen sollte und in welchen Farben und Materialien seine Pokémon-Schultüte gebastelt werden muss – und die Leserinnen und Leser geben ihm mit dem ersten Platz die Bestätigung: Damit hat er alles richtig gemacht.

Pauls Pokémon-Schultüte ist die schönste im Landkreis, finden unsere Leserinnen und Leser. Foto: Sammlungen Privat

Knapp dahinter landet die Schultüte von Finn aus Deffingen. Diesmal ist das Exemplar genäht, seine Mutter Annika Hindelang hat für ihn den Drachen „Ohnezahn“ von „Drachenzähmen leicht gemacht“ zum Begleiter am ersten Schultag kreiert. In rund 15 Stunden hat sie eigene Schnittmuster gezeichnet, Stoffe ausgesucht und mit der Nähmaschine ihrer Schwiegermutter den kleinen Ohnezahn genäht. Unsere Leserinnen und Leser belohnen diese süße Arbeit mit 23 Prozent der Stimmen und einem knappen zweiten Platz.

Die Schultüte von Finn aus Deffingen hat seine Mutter selbstgenäht. Foto: Sammlungen Privat

Peters, Finns und Pauls Schultüten begeistern im Landkreis zum Schuljahresstart

Auch Paul aus Jettingen-Scheppach ist unheimlich stolz auf seine Schultüte. Die Muscheln darauf hat der Bub im Pfingsturlaub der Familie in Italien gesammelt. „Daraus kam ihm die Idee, diese Muscheln auf seiner Schultüte zu integrieren. Also haben wir viele Ideen gesammelt und Bastelsachen eingekauft. Jedes einzelne Motiv wurde zuerst auf Papier und dann auf Gummimoos gezeichnet und ausgeschnitten“, scheibt Pauls Mama. Es sei nicht nur eine selbst gebastelte Schultüte, sondern es sind auch Erinnerungen an einen wunderbaren Familienurlaub, was auch unsere Leserinnen und Leser mit 19 Prozent der Stimmen und den dritten Platz belohnen. (nabal)

Pauls Schultüte ist mit Muscheln verziert, die er im Italien-Urlaub gesammelt hat. Foto: Sammlungen Privat