Dieb stiehlt Geld und Karten aus Auto beim Jettinger Friedhof

Aus dem Auto einer 76-Jährigen, das am Jettinger Friedhof geparkt war, sind am Freitagvormittag Bargeld und Karten gestohlen worden. Die Frau stellte nach Angaben der Polizei ihren Pkw am Freitag von 11 bis 14.30 Uhr unversperrt ab. In dieser Zeit entwendete ein noch unbekannter Täter etwa 180 Euro Bargeld und zwei Debitkarten aus ihrer Tasche, die im Fahrzeug lag. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)

