Zu zwei Diebstählen soll es am Samstag im Legoland Freizeitpark in Günzburg gekommen sein. Unbekannte entwendeten in einem Fall eine Bauchtasche mit persönlichen Gegenständen, im anderen Fall einen Rucksack mit Inhalt. Das berichtet die Polizei Günzburg. Videoaufzeichnungen wurden angefordert, dementsprechend wurden die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)

