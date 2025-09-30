Diebstahl in Günzburg und Leipheim: Frau lässt Waren im Wert von über 170 Euro mitgehen

In Günzburg und Leipheim ist es am Montag zu zwei Diebstählen gekommen. Beide Male konnten die Täter laut Polizei gestellt und das Diebesgut zurückgegeben werden. In Leipheim ließ demnach eine 58-jährige Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße ihr Mobiltelefon in einem Regal liegen. Durch einen zunächst unbekannten Täter wurde das Smartphone in einem günstigen Moment entwendet, heißt es im Bericht. Der Täter habe direkt die SIM-Karte des Handys herausgenommen und zerstört. Die Polizei habe einen 33-Jährigen als Tatverdächtigen identifizieren können. Sie konnte den Mann im Bereich Fischach ausfindig machen. Bei einer Durchsuchung habe sie das Handy der 58-Jährigen gefunden. Den 33-Jährigen erwarte nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

23-Jährige steckte in Günzburger Drogeriemarkt Waren im Wert von 170 Euro ein

In Günzburg kam es am Montagnachmittag zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Reindlstraße. Eine 23-Jährige steckte laut Polizei Waren im Wert von über 170 Euro in ihren Rucksack. Diese habe sie an der Kasse jedoch nicht bezahlt. Beim Verlassen des Ladens löste das Alarmsystem aus. Das Personal habe die Frau daraufhin angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten. Gegen die 23-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Diebesgut wieder an den Laden ausgehändigt. (AZ)