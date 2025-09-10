Diebstähle in Kliniken und Pflegeheimen: „Als der Tod festgestellt wurde, war der Schmuck noch dran“

Der Fall der verstorbenen Anna K. (Name von der Redaktion geändert) aus Leipheim scheint kein Einzelfall zu sein. Wie berichtet, sind wenige Stunden nach dem Tod der 84-Jährigen in der Günzburger Kreisklinik im März dieses Jahres ein Goldohrring sowie eine Goldhalskette mit Anhänger verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei Günzburg laufen in diesem Fall, sowohl die Angehörigen als auch die Klinikleitung selbst haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Seit unserer Berichterstattung über diesen Fall häufen sich die Reaktionen und die Anrufe von Menschen, die ähnliche Erlebnisse schildern. „Das ist absolut keine Seltenheit“, schreiben mehrere Leserinnen und Leser. Sie erzählen nicht nur von Vorfällen aus Günzburger, sondern auch aus Augsburger, Ulmer oder Friedberger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Landkreis Günzburg/Landkreis Augsburg
