Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Diebstähle in Kliniken: Angehörige berichten von verschwundenem Schmuck

Landkreis Günzburg/Landkreis Augsburg

Diebstähle in Kliniken und Pflegeheimen: „Als der Tod festgestellt wurde, war der Schmuck noch dran“

Nach der Berichterstattung über einen Fall in der Kreisklinik Günzburg melden sich zahlreiche Menschen, die Ähnliches in anderen Häusern erlebt haben.
Von Sophia Huber
    • |
    • |
    • |
    Eine Frau aus dem Kreis Augsburg schildert einen Fall, bei dem die Kette ihrer Angehörigen im Pflegeheim abhandenkam.
    Eine Frau aus dem Kreis Augsburg schildert einen Fall, bei dem die Kette ihrer Angehörigen im Pflegeheim abhandenkam. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

    Der Fall der verstorbenen Anna K. (Name von der Redaktion geändert) aus Leipheim scheint kein Einzelfall zu sein. Wie berichtet, sind wenige Stunden nach dem Tod der 84-Jährigen in der Günzburger Kreisklinik im März dieses Jahres ein Goldohrring sowie eine Goldhalskette mit Anhänger verschwunden. Die Ermittlungen der Polizei Günzburg laufen in diesem Fall, sowohl die Angehörigen als auch die Klinikleitung selbst haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Seit unserer Berichterstattung über diesen Fall häufen sich die Reaktionen und die Anrufe von Menschen, die ähnliche Erlebnisse schildern. „Das ist absolut keine Seltenheit“, schreiben mehrere Leserinnen und Leser. Sie erzählen nicht nur von Vorfällen aus Günzburger, sondern auch aus Augsburger, Ulmer oder Friedberger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden