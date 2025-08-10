Diebstahl in Burgau und Scheppach: Zwei E-Bikes binnen weniger Stunden geklaut

In Burgau und Scheppach sind am Wochenende zwei E-Bikes im Wert von insgesamt 8.000 Euro gestohlen worden. Am Freitagnachmittag zwischen 14.30 und 15.15 Uhr wurde ein Mountainbike der Marke Bulls in der Farbe Schwarz vor dem Haupteingang eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße in Burgau geklaut, teilt die Polizei mit. Der 20-jährige Besitzer hatte es dort unversperrt abgestellt. Das Fahrrad hat einen Wert von 4000 Euro. Zwei Stunden später meldete sich eine 22-jährige Frau bei der Polizeiinspektion Burgau und gab an, dass auch ihr E-Mountainbike der Marke Giant, Farbe Schwarz, gestohlen wurde. Sie hatte es allerdings mit einem Schloss gesichert. Tatort war der Parkplatz vor einem Textil-Discounter in Scheppach. Der Täter durchtrennte das Schloss und ließ es am Tatort zurück. Der Wert des Fahrrades liegt ebenfalls bei 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (AZ)

