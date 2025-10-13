Icon Menü
Leipheim

Diebstahl in Leipheimer Gaststätte: Unbekannter nimmt Geld aus fremdem Geldbeutel

Eine 46-Jährige lässt ihren Geldbeutel im Außenbereich einer Gaststätte liegen. Als ihr ein Gast das Portemonnaie bringt, fehlt Bargeld. Wer hat etwas gesehen?
    Eine 46-Jährige wurde beim Besuch in einer Gaststätte in Leipheim bestohlen.
    Eine 46-Jährige wurde beim Besuch in einer Gaststätte in Leipheim bestohlen. Foto: Felix Hörhager/dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Sonntagabend Geld aus dem Portemonnaie einer 46-Jährigen gestohlen, die in Leipheim eine Gaststätte zu besuch war. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die Frau gegen 18 Uhr im Außenbereich der Gaststätte in der Ulmer Straße auf. Hierbei ließ sie ihren Geldbeutel liegen und begab sich ohne diesen zurück in die Gaststätte. Kurze Zeit später wurde der 46-Jährigen ihr Geldbeutel durch einen anderen Gast nachgebracht. Hierbei musste die Geschädigte jedoch feststellen, dass durch einen unbekannten Täter sämtliches Bargeld aus dem Geldbeutel entwendet wurde. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum unbekannten Täter machen können, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

