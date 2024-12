Schuhe und Kosmetik: Ein Detektiv und eine Mitarbeiterin verhindern zwei Ladendiebstähle

In Günzburg und Burgau ist es nach Angaben der Polizei zu zwei versuchten Ladendiebstählen gekommen. In Burgau beobachtete am Dienstag ein Detektiv in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße eine Kundin. Sie hatte in der Kosmetikabteilung einen Artikel in ihren Einkaufswagen gelegt. An der Kasse bezahlte sie ihre anderen Waren, jedoch nicht den Kosmetikartikel. Der Detektiv hielt sie daraufhin am Parkplatz des Marktes auf. Der Warenwert beläuft sich auf einen einstelligen Eurobetrag. Die Frau erhielt eine Anzeige und ein Hausverbot.

Die Polizei sucht nach dem Mann, der in Günzburg Schuhe stehlen wollte

In Günzburg beobachtete die Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes in der Bahnhofstraße am Mittwoch gegen 16 Uhr einen Mann, der verschiedene Schuhe anprobierte. Sie sah, dass der Mann Schuhe in seinen Rucksack packte. Daraufhin verschloss die Mitarbeiterin die Ladentür und stellte den Mann zur Rede. Er nahm daraufhin die Schuhe aus dem Rucksack und betätigte den Türöffner. Er flüchtete ohne seine Beute aus dem Laden. Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann. Die Mitarbeiterin beschreibt ihn wie folgt: rund 60 Jahre alt, circa 165 Zentimeter groß, Drei-Tag-Bart, grüne Camouflage-Hose, schwarze Lederjacke. Die Person trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08221/9190 melden. (AZ)