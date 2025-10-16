Dienstleistungs- und Logistikzentrum der Bezirkskliniken wird für 40 Millionen Euro umgebaut

Das Dienstleistungs- und Logistikzentrum der Bezirkskliniken Schwaben in Günzburg wird in den nächsten drei Jahren komplett umgebaut. Dafür investieren die Bezirkskliniken eigenen Angaben zufolge etwa 40 Millionen Euro. Entstehen sollen ein vollautomatisches Lager, eine neue Trafostation und zwei neue Waschstraßen für die Wäscherei. Das Problem: Nebenher muss weiter gekocht und gewaschen werden. Das „Herzstück“ des Gesundheitsunternehmens, der zentrale Dienstleister, wird dabei grundlegend umgebaut und saniert – und das bei laufendem Betrieb. Die Investitionssumme beträgt voraussichtlich 40 Millionen Euro, den Großteil tragen die Bezirkskliniken selbst. Geplant Die Bauzeit geben die Bezirksklinien mit etwa drei Jahren an.

Zum Dienstleitungs- und Logistikzentrum gehören die Bereiche Apotheke, Zentraleinkauf, Zentrallager und Logistik, Wäscherei, Großküche und zentraler Reinigungsdienst. Das DLZ ist als Dienstleister auch für das Therapiezentrum Burgau, Altenheime und soziale Einrichtungen wie die Rettungswachen des Roten Kreuzes und der Johanniter Unfall-Hilfe tätig. Seit dem 1. August wird von hier aus auch das Heilbad Krumbad mit medizinischen Produkten und Wirtschaftsgütern versorgt. Mittlerweile sind es laut eigenen Angaben bereits mehr als 50 Kunden in ganz Schwaben. Inzwischen arbeiten 300 Menschen dort.

DLZ Günzburg erhält modernes, vollautomatisiertes Lagersystem mit 17.000 Stellplätzen

Das DLZ bekommt ein vollautomatisches Lager mit intelligenter Automatiklösung und mehr als 17.000 „Stellplätzen“ (Kisten). Neben Produkten wie Spritzen, Pflaster, Desinfektionsmittel oder Urinbecher werden künftig auch Medikamente aus der Apotheke dort kommissioniert. Für die Wäscherei werden neben zwei neuen Waschstraßen auch die Wäschereimaschinen neu errichtet, um mehr Kapazität für Patienten- und Dienstkleidung, OP- und Bettwäsche zu haben. Außerdem soll teilweise der Energieträger gewechselt werden, von Dampf auf Strom. Dazu wird zwischen DLZ und Personalspeise/Sporthalle eine neue Trafostation errichtet. Die Küche wird weiter über die bisherige Energiezentrale im Haus 12 versorgt. Dort sollen jedoch die Dampfkessel in elektrisch betriebene Kessel ausgetauscht werden.

Das DLZ ist in die Jahre gekommen. Der Hauptzugang gleich einem Flickenteppich. Leiter Bernhard Weishaupt: „Der bevorstehende Komplettumbau wird uns sowohl baulich als auch prozessual ins 21. Jahrhundert katapultieren." Foto: Georg Schalk, Bezirkskliniken

Auch das Aussehen des Gebäudes wird sich ändern. Die Fassade wird neu gestaltet und soll der Mensa ähneln. Aufs Dach kommt eine PV-Anlage. Nachdem das DLZ an den Standort auf dem Klinikcampus gebunden ist, ist in diesem Fall kein Neubau auf der grünen Wiese möglich, schreiben die Bezirkskliniken in einer Pressemitteilung. Über die automatische Warentransportanlage ist die Einrichtung eng mit BKH und Kreisklinik verbunden. Über 1,2 Kilometer lange unterirdische Bahnen – 40 Jahre alt, immer noch intakt und im Einsatz – werden sowohl das Allgemeinkrankenhaus als auch die Neurologie, Neurochirurgie und künftig auch der Neubau der Psychiatrie innerhalb des BKH mit Wäsche, Speisen und Medikamenten versorgt. Auch die AWT-Anlage soll in den nächsten Jahren Zug um Zug modernisiert werden.

Lagerumzug in Günzburg: 5000 Artikel an Augsburger Straße eingelagert

Die Vorbereitungen für das Großprojekt laufen schon mindestens zwei Jahre, für die Wäscherei sogar schon länger. Baukoordinator ist Wilhelm Wilhelm vom Service-Center Bau der Bezirkskliniken, ehemaliger Regionalleiter Nord am Standort Günzburg. Durchführendes Architekturbüro ist Jakob Architekten aus Krumbach.

Bis bisherige Lager im Erdgeschoss steht leer. Dort wird die Wäscherei einziehen. Erst werden Fenster entfernt und Leitungen gelegt. Foto: Georg Schalk, Bezirkskliniken

Das komplette Lager wurde ausgeräumt und umgezogen. 5000 verschiedene Artikel befinden sich nun in einem Gebäude an Augsburger Straße in Günzburg, das bisherige Lager im Erdgeschoss steht leer. Dort wird die Wäscherei einziehen. Direkt vor dem jetzigen DLZ-Gebäude entsteht ein Anbau für das Autostore-Lagersystem. Hier wird aktuell die Bodenplatte gelegt. Gegenüber der Ringstraße wird auf einer ehemals freien Fläche aktuell die neue Trafostation gebaut. (AZ)