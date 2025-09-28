Diese Handwerker aus dem Landkreis Günzburg zählen zu den besten in Bayerisch-Schwaben

Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk, den German Craft Skills, werden in diesem Jahr wieder die besten Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker gekürt. Der Wettbewerb hat zuletzt auf schwäbischer Ebene stattgefunden und die Siegerinnen und Sieger im Bereich der Handwerkskammer (HWK) für Schwaben wurden in Augsburg mit zahlreichen Gästen aus Politik, Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft geehrt. Wie die HWK in einer Pressemitteilung schreibt, werden insgesamt 62 junge Menschen die Region Bayerisch-Schwaben bei den Wettkämpfen der Deutschen Meisterschaft im Handwerk auf Landesebene vertreten und um den Einzug ins Bundesfinale kämpfen – darunter auch vier Teilnehmende aus dem Landkreis Günzburg.

Die Kammersiegerinnen und -sieger aus der Region sind: Laura Ihle, Ofen- und Luftheizungsbauerin bei Ihle Kachelofenbau in Burgau. Außerdem David Hohenögger, Parkettleger bei S.M. Parkett & Fußbodentechnik, ebenfalls in Burgau. Sowie David Zeller, Straßenbauer bei Bendl in Günzburg. Außerdem Jonas Nießner, Maurer bei HBW Höfle & Wohlrab Bau in Thannhausen.

Deutsche Meisterschaft im Handwerk: Vier junge Handwerker aus dem Kreis Günzburg sind weiter

Hans-Peter Rauch, Präsident der HWK Schwaben, sprach ihnen seine Anerkennung aus: „Wir sind hier heute zusammengekommen, um Menschen zu feiern, die das Beste gegeben haben und die dafür nun ausgezeichnet werden. Sie, liebe Kammersiegerinnen und Kammersieger, haben in Ihrem Gewerk gezeigt, was möglich ist. Und dass Talent, Disziplin und Leidenschaft zusammen Großes bewirken. Sie dürfen heute stolz auf sich sein. Wir alle sind es natürlich auch. Denn Sie zeigen, wie stark das Handwerk in unserer Region ist.“

Die aktuellen Kammersiegerinnen und Kammersieger hätten die Chance, es zu einem Wettbewerb auf internationaler Ebene zu schaffen und eine Medaille zu gewinnen. Er dankte auch den Betrieben und Ausbildern: „Ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung könnten wir keine so tolle handwerkliche Qualität ehren.“ HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner wies bei der Kammersiegerfeier auf den ganz besonderen Rahmen in diesem Jahr hin. Die HWK Schwaben feiert ihr 125-jähriges Jubiläum.

Nachwuchshandwerker haben Chance auf Bildungsgutschein

Die Nachwuchshandwerkerinnen und Nachwuchshandwerker haben jetzt die Chance, sich auf Landesebene das Ticket für den Bundesentscheid zu sichern. Beim Wettkampf auf Landesebene geht es außerdem um attraktive Weiterbildungsprämien. Die drei Erstplatzierten erhalten in allen Wettbewerbsberufen Gutscheine in Höhe von jeweils 9135 Euro für eine Weiterbildung ihrer Wahl.

Die Deutsche Meisterschaft im Handwerk ist Europas größter Berufswettbewerb. Mehr als 3.000 Jugendliche starten jedes Jahr deutschlandweit in den Wettbewerb um den Bundestitel in ihrem Gewerk. Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. (AZ)