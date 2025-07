„Keine Frage ist zu dumm“: Senioren starten in diesem Kurs digital durch

Eine Speisekarte über einen QR-Code öffnen, mit einer App Parkgebühren bezahlen oder die Bahnverbindung online checken. Viele ältere Menschen wollen das können, sind sich aber noch unsicher im Umgang mit verschiedenen Apps und Angeboten im Internet. Genau hier setzt der VHS-Kurs „Senior*innen im digitalen Alltag“ an, den Sigrid Müller aktuell in Neuburg an der Kammel leitet – kostenlos, gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

