Läuft wieder: Premium-Wanderweg Donauwald nach zwei Jahren wieder freigegeben

Nach zwei Jahren Sperrung gibt es gute Nachrichten für alle Wanderfreundinnen und Wanderfreunde: Die erste Etappe des Donauwald-Wanderwegs zwischen Günzburg und Offingen ist wieder teilweise geöffnet. Grund für die vorangegangene Sperrung war das Eschentriebsterben, das mit einer erhöhten Baumbruchgefahr einhergeht.

Mittlerweile konnte rund die Hälfte der ursprünglichen Streckenführung wieder freigegeben werden. Eine kleinräumige, ausgeschilderte Umleitung bleibt bestehen – die großräumige Ausweichroute über die südlichen Donauhänge ist jedoch nicht mehr nötig. Durch die durchgängige Beschilderung können Wandernde die Natur wieder entspannt genießen. Bei den Planungen der nächsten Wandertour hilft das kostenlose Kartenset, das bei Donautal-Aktiv bestellt werden kann.

„Wir freuen uns sehr, dass diese traumhafte Etappe nun wieder in Teilen zugänglich ist. Sie bietet einen wunderbaren Einstieg in den Donauwald mit seinem dichten Grün und der Nähe zur Donau. Pünktlich zur goldenen Jahreszeit können Wanderbegeisterte den Donauwald wieder in vollen Zügen genießen“, erklärt Franziska Bucher vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv.

Im vergangenen Jahr hatte zusätzlich das Jahrhunderthochwasser die Nutzung der Wanderwege im Landkreis Günzburg stark eingeschränkt. Aktuell läuft die sechste Saison des einzigen Premiumwanderwegs in Bayerisch-Schwaben. Der Herbst gilt als ideale Wanderzeit: angenehme Temperaturen, bunte Wälder und der mystische Donaunebel laden dazu ein, den Donauwald neu zu entdecken. Der Donauwald-Wanderweg verbindet auf rund 60 Kilometern Günzburg mit Schwenningen und führt durch den größten zusammenhängenden Auwaldkomplex an der bayerischen Donau. Weitere Informationen und das kostenlose Kartenset gibt es unter www.donauwald-wanderweg.de (AZ)