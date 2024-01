Doppelt erwischt: Polizei schnappt Suff-Fahrer zweimal am gleichen Abend

Deutlich zu tief ins Glas schaute ein Autofahrer aus Ichenhausen und wurde von der Polizei gestoppt. Stunden später kurbelt er für dieselben Beamten das Fenster runter.

Beamte der PI Günzburg bemerkten am Montagabend in Ichenhausen einen Pkw in der Annastraße, den sie am selben Abend bereits einige Stunden zuvor schon einmal kontrolliert hatten. Da der 37-jährige Pkw-Fahrer zum Zeitpunkt der ersten Kontrolle bereits deutlich alkoholisiert war und ihm daher der Führerschein vorläufig entzogen werden musste, überprüften die Polizisten das Fahrzeug erneut. Die Beamten konnten ihren Augen kaum trauen, da es sich um denselben Fahrer handelte. Auch bei der zweiten Kontrolle lag nach Polizeiinformationen der Alkoholwert des Fahrers noch über 0,5 Promille.

Trunkenheitsfahrer erwartet empfindliche Strafe

Zur Unterbindung der Weiterfahrt stellten die Beamten nun auch den Fahrzeugschlüssel sicher. Den 37-Jährigen erwartet jetzt nicht nur eine Strafanzeige wegen seiner ersten Alkoholfahrt, er muss sich jetzt auch jetzt auch wegen Fahrens trotz Sicherstellung des Führerscheins sowie der zweiten Fahrt unter Alkoholeinfluss verantworten. (AZ)