Die letzte Visite von Dr. Baumgärtner in der Fachklinik Ichenhausen

Ein letztes Mal den Arztkittel überstreifen, ein letztes Mal mit Kollegen fachsimpeln, ein letztes Mal für die Patienten da sein – für Dr. Günter Baumgärtner war das am Donnerstag Realität. Der Chefarzt der Abteilung Orthopädie und Schmerztherapie ist zum 31. Juli 2025 in den Ruhestand getreten. Was der erfahrene Mediziner in fast drei Jahrzehnten in Ichenhausen erlebt hat.

Dr. Baumgärtner begann am 1. Januar 1996 in der m&i-Fachklinik Ichenhausen als Oberarzt – nur drei Jahre nach der Eröffnung der Fachklinik für Spezialisierte Akutmedizin und Medizinische Rehabilitation. Am 1. November 2008 wurde er laut Pressemitteilung zum Chefarzt für die Abteilung Orthopädie und Unfallchirurgie ernannt. Bereits ein Jahr später, 2009, baute er die Abteilung weiter aus. Seitdem ist die Fachklinik mit der Schmerztherapie eine der führenden Anlaufstellen für Patienten mit chronischen Schmerzen.

„Mein Beruf war und ist stets vielfältig und spannend. Die Medizin entwickelt sich ständig weiter, damit wir unseren Patienten die bestmögliche Behandlung bieten können”, sagt der 66-Jährige. Auf die Frage, was ihn in fast 30 Jahren immer wieder motiviert hat, antwortet Dr. Baumgärtner: „Mein Team. Ohne die gute Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen wäre vieles nicht möglich gewesen. Und die Dankbarkeit der Patienten, die sie uns manchmal persönlich oder per Brief oder E-Mail ausgesprochen haben.”

Der 66-Jährige war lange Zeit in der Orthopädie tätig. Foto: m&i-Fachklinik Ichenhausen

„Dr. Baumgärtner hat in den vergangenen drei Jahrzehnten nicht nur die Abteilung Orthopädie, sondern auch die gesamte m&i-Fachklinik Ichenhausen entscheidend geprägt. Seine fachliche Kompetenz und sein Engagement für das Wohl der Patienten haben die Fachklinik zu einem überregionalen Zentrum für moderne Orthopädie und Schmerztherapie gemacht“, sagt der Kaufmännische Direktor Stefan Krotschek.

Nachfolge bereits geregelt – PD Dr. Julia Wölfle-Roos übernimmt

Um die Zukunft der Abteilung Orthopädie/Schmerztherapie muss man sich keine Sorgen machen. „Mit Privatdozentin Dr. Julia Wölfle-Roos haben wir die perfekte Nachfolgerin“, sagt Stefan Krotschek. Die 42-jährige Medizinerin ist bereits seit rund drei Jahren Leitende Oberärztin in der Abteilung. Auch aus ihrer langjährigen Tätigkeit in der Wirbelsäulenchirurgie der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm, zuletzt als Leiterin der multimodalen Schmerztherapie, bringt die zukünftige Chefärztin ein großes Fachwissen mit.

„Ich möchte den Erfolg der letzten Jahre nicht nur fortsetzen, sondern die Klinik auch weiter auf Spitzenniveau ausbauen – zum Wohle unserer Patienten. Chronische Schmerzen entstehen durch ein Zusammenspiel vielfältiger individueller Faktoren, deren Behandlung viel Fingerspitzengefühl und Erfahrung verlangt. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur Knochen zu heilen, sondern unsere Patienten als Ganzes zu sehen und ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren“, sagt Wölfle-Roos.

Nun beginnt für Dr. Baumgärtner ein neuer Alltag – mit mehr Zeit für Sport, Reisen und die Menschen, die ihm auch außerhalb der Klinik am Herzen liegen. „Meine Arbeit war sehr erfüllend und es war mir immer eine Freude, mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen und für meine Patienten da zu sein. Doch nun blicke ich auf einen neuen Lebensabschnitt“, sagt der passionierte Fotograf. (AZ)