Drei alkoholisierte Fahrer in Günzburg und Burgau von Polizei gestoppt

Burgau/Günzburg

Mit über 1,1 Promille am Steuer: Drei alkoholisierte Autofahrer angehalten

Die Polizei in Günzburg und Burgau hielt drei alkoholisierte Autofahrer an. Die Fahrzeugführer erwartet nun ein Verfahren – ein 54-Jähriger hatte zudem keinen Führerschein.
    • |
    • |
    • |
    Alle Fahrzeugführer unterzogen sich einem freiwilligen Atemalkoholtest. Foto: Julian Stratenschulte, dpa

    Beamte der Polizeiinspektionen Günzburg und Burgau haben am vergangenen Mittwoch gleich drei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss angehalten. Gegen 11.45 Uhr stellten Polizisten bei der Kontrolle eines 54-Jährigen im Oberen Angerweg in Jettingen Alkoholgeruch fest. Laut Polizeibericht verlief ein Test positiv, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Da der Beschuldigte zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, leiteten sie ein Strafverfahren ein.

    Autofahrer fällt in Günzburg durch unsichere Fahrweise auf

    Gegen 21.45 Uhr nahm die Polizei bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer in der Augsburger Straße in Burgau ebenfalls Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab laut den Beamten über 0,5 Promille, weshalb der Betroffene ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten hat. In der Nacht auf Donnerstag fiel außerdem ein 56-Jähriger im Bereich der Günzburger Ferdinand-Porsche-Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Laut Polizeibericht sei der Herr augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme zur genaueren Bestimmung anordneten und gegen den Fahrzeugführer nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermitteln. (AZ)

