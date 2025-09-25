Mit über 1,1 Promille am Steuer: Drei alkoholisierte Autofahrer angehalten

Beamte der Polizeiinspektionen Günzburg und Burgau haben am vergangenen Mittwoch gleich drei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss angehalten. Gegen 11.45 Uhr stellten Polizisten bei der Kontrolle eines 54-Jährigen im Oberen Angerweg in Jettingen Alkoholgeruch fest. Laut Polizeibericht verlief ein Test positiv, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Da der Beschuldigte zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, leiteten sie ein Strafverfahren ein.

Autofahrer fällt in Günzburg durch unsichere Fahrweise auf

Gegen 21.45 Uhr nahm die Polizei bei einem 35-jährigen Fahrzeugführer in der Augsburger Straße in Burgau ebenfalls Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab laut den Beamten über 0,5 Promille, weshalb der Betroffene ein Fahrverbot und ein Bußgeld zu erwarten hat. In der Nacht auf Donnerstag fiel außerdem ein 56-Jähriger im Bereich der Günzburger Ferdinand-Porsche-Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Laut Polizeibericht sei der Herr augenscheinlich alkoholisiert gewesen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutentnahme zur genaueren Bestimmung anordneten und gegen den Fahrzeugführer nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermitteln. (AZ)