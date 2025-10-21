Drei Männer stehlen Lebensmittel aus Supermarkt in Ichenhausen

Icon Menü
Günzburg
Ichenhausen

Das Marktpersonal konnte am Montag zwei Tatverdächtige festhalten, den dritten machte die Polizei ausfindig. Einer von ihnen trug eine Waffe bei sich.
    Die Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in Ichenhausen ertappten am Montag zwei Ladendiebe auf frischer Tat.
    In einem Verbrauchermarkt in Ichenhausen ist es am Montag zu einem Ladendiebstahl gekommen. Das wurde der Polizeiinspektion Günzburg am Nachmittag von einem Mitarbeiter des Marktes mitgeteilt. Zwei Tatverdächtige konnten nach Angaben der Polizei durch das Marktpersonal festgehalten werden. Einen dritten Tatverdächtigen stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg im näheren Umkreis fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die drei Täter im Alter von 28, 32 und 41 Jahren Lebensmittel im Wert von über 50 Euro entwendeten. Zudem führte der 32-Jährige bei der Tat ein Messer mit sich, wie die Polizei mitteilt. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet. (AZ)

