Auto überschlägt sich: Drei Unfälle an einem Tag in Burgau

Am Donnerstag hat sich in Burgau eine kleine Serie von Verkehrsunfällen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, waren es drei Unfälle, zwei davon endeten mit leichtem Personenschaden. Gegen 10 Uhr wollte ein 86-Jähriger an der südlichen Ausfahrt der Straße „An der Römerstraße“ nach links Richtung Günzburg abbiegen. Dabei übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Auto eines 33-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, der Wagen des 33-Jährigen überschlug sich mehrfach und landete auf dem Dach. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden liegt bei rund 14.000 Euro.

Reifen des Autos komplett abgefahren

Am Nachmittag krachte es dann gleich zweimal: Um 15.45 Uhr bog eine 46-Jährige von der Gutenbergstraße in die Konzenberger Straße ab – in der Annahme, dass ein von links kommendes Auto nach rechts abbiegen würde. Stattdessen fuhr die 30-jährige Vorfahrtsberechtigte geradeaus, beide Autos stießen zusammen. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt, der Schaden beträgt etwa 12.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest: Die Reifen ihres Autos waren komplett abgefahren – dafür droht ihr nun ein Bußgeld. Nur eine Stunde später, gegen 16.45 Uhr, wollte eine 30-Jährige zwischen Limbach und Hammerstetten einen Transporter überholen. Dabei übersah sie ein bereits überholendes Auto eines 80-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich, der Wagen des Seniors geriet in den Grünstreifen. Der Mann blieb unverletzt, die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Ihre beiden kleinen Kinder im Auto kamen mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden wird mit rund 2.000 Euro beziffert. (AZ)