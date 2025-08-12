Icon Menü
Driftender Fahrer verursacht Auto-Brand und erhält Bußgeld für unerlaubte Umbauten im Areal Pro

Leipheim

Auto brennt nach Driften auf dem Areal Pro

Ein driftender Fahrer auf dem Areal Pro sorgte für Aufregung, als sein Fahrzeug in Brand geriet. Nun wird auch ein Bußgeld für unerlaubter Umbauten am Auto fällig.
    •
    •
    •
    Das Auto eines 20-Jährigen ist nach dem Driften in Brand geraten.
    Das Auto eines 20-Jährigen ist nach dem Driften in Brand geraten. Foto: picture alliance, dpa

    In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizeiinspektion Günzburg gegen Mitternacht eine Ruhestörung durch quietschende Reifen von driftenden Fahrzeugen beim Areal Pro mitgeteilt. Eine Streifenbesatzung konnte laut Polizeibericht vor Ort einen 20-jährigen Fahrer mit seinem Fahrzeug feststellen. Der Pkw des jungen Mannes geriet nach Angaben der Beamten kurz zuvor in Brand, konnte jedoch vom Fahrer und dessen Freunden vor Ort selbst gelöscht werden. Bei der Kontrolle des Pkws stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis aufgrund unerlaubter technischer Umbauten erloschen war. Wegen des verursachten Lärms und der Umbauten erwartet den Fahrer nun ein empfindliches Bußgeld im dreistelligen Bereich. Das Fahrzeug war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit, sodass auch die Nachtruhe wieder hergestellt war. (AZ)

