Auto brennt nach Driften auf dem Areal Pro

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Polizeiinspektion Günzburg gegen Mitternacht eine Ruhestörung durch quietschende Reifen von driftenden Fahrzeugen beim Areal Pro mitgeteilt. Eine Streifenbesatzung konnte laut Polizeibericht vor Ort einen 20-jährigen Fahrer mit seinem Fahrzeug feststellen. Der Pkw des jungen Mannes geriet nach Angaben der Beamten kurz zuvor in Brand, konnte jedoch vom Fahrer und dessen Freunden vor Ort selbst gelöscht werden. Bei der Kontrolle des Pkws stellten die Beamten fest, dass die Betriebserlaubnis aufgrund unerlaubter technischer Umbauten erloschen war. Wegen des verursachten Lärms und der Umbauten erwartet den Fahrer nun ein empfindliches Bußgeld im dreistelligen Bereich. Das Fahrzeug war nach dem Brand nicht mehr fahrbereit, sodass auch die Nachtruhe wieder hergestellt war. (AZ)

