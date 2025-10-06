Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Drogenfund bei Verkehrskontrolle: Polizei entzieht Führerschein in Jettingen-Scheppach

Jettingen-Scheppach

Doppelt positiv: 42-Jährige muss nach Drogenfund Führerschein abgeben

Wegen Drogen am Steuer muss eine Autofahrerin auf ihren Führerschein verzichten. Neben der Blutentnahme ergriff die Polizei weitere Maßnahmen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Drogenschnelltest schlug bei einer 42-Jährigen in Jettingen-Scheppach gleich zweimal positiv an.
    Ein Drogenschnelltest schlug bei einer 42-Jährigen in Jettingen-Scheppach gleich zweimal positiv an. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Freitagnacht hat eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm eine Verkehrskontrolle bei einer 42-jährigen Autofahrerin durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten laut Polizeibericht drogenspezifische Auffälligkeiten fest, welche sich bei einem Drogenschnelltest bestätigten. Dieser schlug gleich auf mehrere Drogenarten wie Cannabis und Amphetamin positiv an, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen sie wird nun in einem Bußgeldverfahren ermittelt. In der Regel folgt ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden