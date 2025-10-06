Doppelt positiv: 42-Jährige muss nach Drogenfund Führerschein abgeben

Freitagnacht hat eine Streife der Zentralen Einsatzdienste Neu-Ulm eine Verkehrskontrolle bei einer 42-jährigen Autofahrerin durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten laut Polizeibericht drogenspezifische Auffälligkeiten fest, welche sich bei einem Drogenschnelltest bestätigten. Dieser schlug gleich auf mehrere Drogenarten wie Cannabis und Amphetamin positiv an, heißt es im Polizeibericht weiter. Bei der Fahrerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen sie wird nun in einem Bußgeldverfahren ermittelt. In der Regel folgt ein Bußgeld im dreistelligen Bereich, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

89343 Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogenfund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis