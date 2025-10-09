Drogenkontrollen in Günzburg: Polizei zieht drei Fahrer aus dem Verkehr

Die Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg haben bei Kontrollen mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss erwischt. Wie die Beamten mitteilten, konnte am Mittwoch zunächst gegen Mittag ein 30-Jähriger festgestellt werden, der mit seinem Pkw in der Augsburger Straße unterwegs war. Nachdem bei dem Pkw-Führer mehrere drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, wurde ein Vortest durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis verlief. Kurz darauf konnte ein 19-jähriger Pkw-Führer angetroffen werden, dessen Drogenvortest positiv auf Cannabis und Methamphetamin verlief.

Kurz vor Mitternacht wurde noch ein 25-Jähriger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit seinem E-Scooter in der Jahnstraße unterwegs. Im Verlauf der Verkehrskontrolle räumt der 25-Jährige ein, in den letzten Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Bei allen drei Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt unterbunden und zur Verfolgung der Drogenfahrt eine Blutentnahme durchgeführt. Bei einem positiven Ergebnis erwartet den jeweiligen Fahrer ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. (AZ)