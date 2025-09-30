Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Drogentest in Günzburg: 50-Jähriger positiv auf Amphetamin, Cannabis und Kokain

Günzburg

Verkehrskontrolle in Günzburg: Drogentest auf Amphetamin, Cannabis und Kokain positiv

Die Polizei hat einen 50-Jährigen angehalten, der Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum gezeigt haben soll. Ein 22-Jähriger muss sich wegen eines anderen Deliktes verantworten.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Günzburg hat am Montagnachmittag im Bereich der Lindenallee Verkehrskontrollen durchgeführt.
    Die Polizei Günzburg hat am Montagnachmittag im Bereich der Lindenallee Verkehrskontrollen durchgeführt. Foto: Daniel Vogl, dpa (Symbolbild)

    In Günzburg hat eine Streife der Polizei im Bereich der Lindenallee am Montagnachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei haben die Beamten demnach zunächst bei einem 50-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten feststellen können. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin, Cannabis und Kokain.

    Polizei Günzburg ordnet Blutentnahme an

    Während der Kontrolle soll ein 22-Jähriger mit einem E-Scooter vorbeigefahren sein. Da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde der 22-Jährige ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Hierbei hätten die Beamten Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Cannabis festgestellt. Bei beiden Fahrzeugführern wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Bei positivem Ergebnis erwartet den 50-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot, den 22-Jährigen zusätzlich eine Anzeige aufgrund eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden