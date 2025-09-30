Verkehrskontrolle in Günzburg: Drogentest auf Amphetamin, Cannabis und Kokain positiv

In Günzburg hat eine Streife der Polizei im Bereich der Lindenallee am Montagnachmittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei haben die Beamten demnach zunächst bei einem 50-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten feststellen können. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin, Cannabis und Kokain.

Polizei Günzburg ordnet Blutentnahme an

Während der Kontrolle soll ein 22-Jähriger mit einem E-Scooter vorbeigefahren sein. Da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde der 22-Jährige ebenfalls einer Kontrolle unterzogen. Hierbei hätten die Beamten Hinweise auf einen vorherigen Konsum von Cannabis festgestellt. Bei beiden Fahrzeugführern wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Bei positivem Ergebnis erwartet den 50-Jährigen ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot, den 22-Jährigen zusätzlich eine Anzeige aufgrund eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)