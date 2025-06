Drohbrief: War ein Anschlag auf das Guntiafest geplant?

Ausgelassen haben am Wochenende Tausende von Besuchern auf dem Guntiafest gefeiert. Von den meisten wahrscheinlich nicht einmal besonders wahrgenommen, haben sich auch zahlreiche Polizisten unter die Feiernden gemischt, mehr Beamte als ursprünglich angedacht. Denn wenige Tage vor dem Start des Stadtfests musste die Stadt umplanen, in einem Drohbrief hatten Unbekannte vor einem möglichen Anschlag gewarnt. Spezialisten der Polizei wurden umgehend eingeschaltet, um das Schreiben, das auch an die Redaktion der Günzburger Zeitung ging, zu bewerten. Christian Lindstedt, Sprecher beim Polizeipräsidium Schwaben Süd-West nimmt auf Nachfrage Stellung zu dem Vorfall.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drohbrief Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis