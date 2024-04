1000 Euro für "Griffl": Dürrlauingerin gewinnt bei Dialekträtsel

Gerlinde Baehner aus Dürrlauingen gewinnt bei unserem Dialekträtsel. Als sie von ihrem Gewinn erfuhr, dachte sie zuerst an einen Fake-Anruf.

Diese Redensart ist auch in unserer Region hinreichend bekannt. "Lass deine Griffl weg" oder "Muasch du deine Griffl überall drin haben?" – das kann man auch im Landkreis Günzburg immer wieder hören. Am Mittwoch waren die Griffl Thema beim Dialekt-Rätsel unserer Zeitung. Und Gerlinde Baehner wusste gleich, dass damit die Finger gemeint waren. Jeden Morgen rätselt die Dürrlauingerin fleißig mit, hatte aber bisher nie Erfolg mit ihren Anrufen. Am Mittwoch versuchte sie ihr Glück erst am Nachmittag und wurde prompt Tagessiegerin unserer Dialektreise durch die Region.

Seit Jahren macht Gerlinde Baehner bei den Rätseln unserer Zeitung mit. Und hat bisher noch nie etwas gewonnen, erzählt sie am Telefon. Sie frage nur immer im Scherz ihren Mann, wie hoch diesmal wieder die Telefonrechnung sei, nachdem sie doch jeden Tag einen Anruf starte. Der Gewinn in Höhe von 20 Euro für ein Bayernlos sei bisher das Höchste aller Gefühle gewesen. Aber das sei nicht so schlimm, schließlich habe sie mit ihrem Mann den Hauptpreis ihres Lebens gezogen. Sie habe halt Glück in der Liebe und Pech im Spiel.

Normalerweise ruft die 71-Jährige sofort am Morgen an, die Lösung auf die Fragen nach gewissen Dialekt-Ausdrücken kenne sie meistens auch ohne die drei Antwortmöglichkeiten. Wenn man auf dem Dorf wohne, spreche man Dialekt. Dass mit "Griffl" die Finger gemeint sind, sei ihr sofort klar gewesen. Ausnahmsweise habe sie aber diesmal erst nach dem Einkaufen bei der Hotline angerufen, fast wäre es zu spät gewesen. "Es war kurz vor knapp."

Die 1000 Euro werden in einen Kurzurlaub investiert

Das scheint Glück gebracht zu haben, denn wenige Minuten später ging ein anonymer Anruf bei ihr und ihr wurde gratuliert. " Da habe ich allerdings erst an einen Fake-Anruf gedacht", berichtet sie. Sie habe erst einmal abgewartet. Erst als es später an der Tür klingelte und sie 1000 Euro in die Hand gedrückt bekam, habe sie nicht mehr an der Wahrheit gezweifelt. "Das hat mich schon sehr gefreut", sagt sie.

Was sie mit dem Gewinn machen möchte? Gerlinde Baehner denkt an einen Kurzurlaub mit ihrem Göttergatten. Wohin, werde dann spontan entschieden. Ihren beiden Töchtern hat sie übrigens noch nicht verraten, dass sie gewonnen hat. "Die dürfen es dann in der Zeitung lesen."