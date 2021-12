Dürrlauingen

18:36 Uhr

Auf der Christbaumplantage in Dürrlauingen am 23. Dezember: ohne Hektik, ohne Glühwein

Plus Welche Bilanz der Christbaumerzeuger und -verkäufer Hans Vogg aus Dürrlauingen dieses Jahr zieht und wann die meisten Menschen einen Baum kaufen.

Von Julia Greif

Auf den Hof der Voggs in Dürrlauingen fährt ein schwarzes Auto mit Anhänger. Alexandra und Rolf Weber aus Kleinanhausen wollen ihren Baum abholen, den sie zuvor ausgesucht haben. Um die 2,20 Meter ist er am Ende hoch und steht noch auf der Plantage hinter dem Hof. Hans Vogg schnappt sich die rote Säge und führt die beiden über harte, gefrorene Wege bis zu ihrem Wunschbaum. Vorbei an Stammstummeln, die bezeugen, wie viele Menschen sich bereits einen Baum geholt haben. Aber nicht alle sind umgesägt: Viele kleine Bäumchen reihen sich an Zwei-Meter-Riesen. An ihnen gehen die Christbaumjäger vorbei, bis sie zum Wunschexemplar gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

