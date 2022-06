Das ist bei der 25. Blackout-Fete am Samstag geboten

Nach zwei Jahren Pause findet eine der größten Open-Air-Veranstaltungen im Landkreis Günzburg wieder statt. Das ist bei der Blackout-Fete in Dürrlauingen geplant.

Als eines der ältesten "großen" Open-Air-Feste im Landkreis und darüber hinaus. So würde der Verein selbst die von ihm ins Leben gerufene Blackout-Party bezeichnen. Bereits zum 25. Mal findet die Party dieses Jahr am kommenden Samstag in Dürrlauingen statt. Gegründet und entwickelt hat sich das sogenannte Blackoutteam, also der Verein dahinter, mit der Planung und Gestaltung eines Faschingswagens, seit 1995 gibt es das Fest. Wie bei vielen Veranstaltungen im Landkreis Günzburg musste auch die Blackout-Party in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona ausfallen. Umso größer ist die Freude bei den Fans der Veranstaltung auf das Wochenende.

Im Blackoutteam in Dürrlauingen sind rund 150 Mitglieder

Wie Matthias Spring, der Vorsitzende vom Blackoutteam Dürrlauingen e.V. im Gespräch mit unserer Redaktion sagt, hat der Verein rund 150 Mitglieder. Die Fete sowie die Vor- und Nachbereitungen werden komplett ehrenamtlich organisiert. Am Samstag, 2. Juli, startet die Fete abends auf dem Gelände der Schulwiese in Dürrlauingen. Zwar meldet der Wetterdienst noch keinen Regen, aber falls doch, findet die Veranstaltung auch bei jeder Witterung statt. "Es ist, bis auf Corona, noch nie ausgefallen", sagt Spring.

Das Team freut sich, den "fast schon Stamm-DJ" wieder in Dürrlauingen begrüßen zu dürfen: DJ EL Mar. Neben einer neuen Bierbar wird es am Samstag auch Cocktails, ein Barzelt und einen Burgerstand geben. Der Eintritt am Samstag beträgt acht Euro. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine Aufsichtsperson. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auch unter www.blackoutteam.de

Das Blackoutteam unterstützt übrigens auch soziale Projekte oder Einrichtungen wie Kindergärten und Grundschulen Dürrlauingen mit Spenden.

