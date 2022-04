Dürrlauingen: Autofahrer verliert an Kurve die Kontrolle

Weil ein Auto aus der Kurve flog, wurde in Dürrlauingen ein abgestellter Pkw beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, weil die Verursacher flüchteten.

Wegen einer Unfallflucht in Dürrlauingen ermittelt die Polizeiinspektion Burgau. Zwischen 25. März und 9. April wurde ein BMW in der Hauptstraße von einem anderen Fahrzeug angefahren. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Die unbekannten Verursacher dürften die Hauptstraße in Richtung Mönstetten befahren haben.

Auto kommt an Kurve in Dürrlauingen von der Fahrbahn ab

Kurz vor der 90-Grad-Kurve kam ihr Fahrzeug von der Fahrbahn nach links ab und beschädigte den BMW. Anschließend setzen sie die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900 entgegen. (AZ)